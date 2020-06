Ab Freitag, 19. Juni, ist das Mannheimer Planetarium wieder für Besucher geöffnet. Allerdings mit Einschränkungen wegen der derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln. So können Karten für die astronomischen Vorführungen nur online gekauft werden, die Cafeteria ist geschlossen. Die Gäste werden im „Einbahn-System“ durch das Haus mit der markanten Kuppel geführt, und bis zum Sitzplatz muss eine Maske getragen werden. Los geht es am Freitag um 15 Uhr mit dem Klassiker „Expedition Weltraum“. Für 19.30 Uhr ist das Programm „Schwarze Löcher“ geplant und für 21 Uhr die neue Multimedia-Show „Chaos and Order“. Auch für Kinder ab vier Jahren hat das Planetarium Shows im Programm.