Neben der Tafel betreibt deren Trägerverein Vehra weitere Projekte. Schon seit der Gründung 2005 gibt es die Lesepaten: eine Gruppe von 15 Ehrenamtlichen waren bis zum Corona-Beginn aktive „Vorleser“. Die Pandemie zog eine Zwangspause nach sich, wie der Vorsitzende der Ehrenamtsbörse, Juergen Hundemer, berichtet. Das Projekt soll nun wieder neu gestartet werden. Erste Anfragen von Schulen und Kitas lägen bereits vor. Lesepaten gehen auch in Seniorenheime, betrachten Bilder, erzählen und singen. Praxisnahe Tipps werden bei den monatlichen Treffen und in Workshops vermittelt. Welche Bücher sind für welche Altersgruppen geeignet? Wie lese ich vor? Wie gehe ich mit unruhigen Kindern um? Um solche und andere Fragen geht’s. Die Lesepaten treffen sich zudem regelmäßig unter der Leitung von Sigrid Veller aus dem Vehra-Team, um Erfahrungen auszutauschen und den Neustart zu planen und zu besprechen, informiert Hundemer. Interessierte können sich per E-Mail an Kontakt@vehra-lu.de oder telefonisch unter 0621 5200631 melden.