Gut zwei Wochen ist der verheerende Brand im Vereinsheim der Vereinigten Sportangler am Backsteinweiher nun her. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen abgeschlossen. Eine definitive Brandursache haben sie nicht gefunden.

Das Vereinsheim am Oggersheimer Backsteinweiher sieht schlimm aus, der Schaden wird laut Polizei auf 70.000 bis 80.000 Euro geschätzt. „Wahrscheinlich bleibt uns nur der Abriss“, sagt Ramon Holweck, Vorsitzender der Vereinigten Sportangler gut zwei Wochen nach dem Brand. Schließlich sei das Gebäude vorwiegend aus Holz. Das ist eine bittere Nachricht für den Verein und zudem nicht so einfach umzusetzen. „Seit der neuen Corona-Verordnung ist es schwierig bis unmöglich, überhaupt vor Ort etwas zu machen“, sagt Holweck und verweist auf die maximale Personenanzahl in der Öffentlichkeit. Bis zum vergangenen Wochenende habe man versucht, das, was noch einigermaßen brauchbar war, aus dem Gebäude zu retten. Denn das Vereinsheim ist inzwischen von Polizei und Staatsanwaltschaft wieder freigegeben.

Polizei mehrmals vor Ort

Die Kripo hatte den Brandort zuvor mehrmals untersucht. Inzwischen seien die Ermittlungen inhaltlich beendet, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilt. Es fehle nur noch das schriftliche Gutachten, um das Ganze offiziell abzuschließen. Das Ergebnis laut Polizei: „Es konnte keine eindeutige Brandursache festgestellt werden. Es wird ein technischer Defekt als Ursache für den Brand vermutet.“ Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht. Ramon Holweck kann sich das nicht vorstellen. „Wir hatten nichts Technisches an“, sagt er und fragt sich, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

Vorsitzender: „Bin ratlos“

Derzeit stehe er in Kontakt mit der Versicherung. Und dann müsse über die Zukunft nachgedacht werden. „Wir werden das Vereinsheim nicht einfach so erneuern können“, sagt er. Dazu fehlten dem Verein die finanziellen Mittel. Zudem müsse man zunächst das Gespräch mit der Stadt suchen, weil ihr das Grundstück gehört. Dass es an dieser Stelle wieder ein Domizil für die Sportangler geben soll, sei naheliegend. „Unsere Gewässer sind vor der Haustür“, sagt Holweck mit Blick auf den Backsteinweiher. Er ergänzt: „Ich bin momentan etwas ratlos.“

Die Vereinigten Sportangler 1924 Oggersheim haben derzeit 220 Mitglieder und sind laut Holweck von Corona ohnehin schon gebeutelt. Angeln, ein Individualsport, können sie zwar derzeit weiterhin – Feste und anderes, was wichtig fürs Vereinsleben ist und Geld in die Vereinskasse spülen würde, musste in diesem Jahr allerdings ausfallen. Und dann auch noch der Brand am 21. Oktober.