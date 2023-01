Die Stadt hat das Spendenkonto geschlossen, das nach der Bluttat in Oggersheim am 18. Oktober eingerichtet worden war. Rund 22.500 Euro sind darauf eingegangen, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Das Spendenergebnis und die Verteilung an die Hinterbliebenen werde am 30. Januar im Bau- und Grundstücksausschuss erörtert. Dieses Gremium muss der weiteren Verwendung der Spenden zustimmen. Insgesamt hat die Stadtverwaltung rund 190 Einzahlungen registriert.