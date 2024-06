Die ursprünglich für Samstag von 12 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz angemeldete Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) findet nicht statt. Die BPE hat die Veranstaltung am Freitagabend schriftlich bei der Stadt als Versammlungsbehörde wie auch beim Polizeipräsidium Rheinpfalz abgesagt – mit Verweis auf die Bluttat am Mittag in Mannheim.

Auf dem Mannheimer Marktplatz hat ein Mann – vermutlich afghanischer Herkunft – gegen 11.35 Uhr mehrere Teilnehmer der islamkritischen Kundgebung mit einem Messer angegriffen und sechs Personen zum Teil schwer verletzt, darunter ein Polizist.