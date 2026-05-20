Mit 219 Zuschauern im Hallenbad Süd haben die Wasserballer des WSV Vorwärts Ludwigshafen beim letzten Heimspiel im April gegen den VfB Friedberg einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Mit den Eintrittsgeldern, dem Erlös aus dem Getränkeverkauf und weiterer Unterstützung durch Spender und Sponsoren kam damit der namhafte Betrag von 2222 Euro zusammen, den der Vereinsvorsitzende Uwe Dessloch (im Bild rechts) und sein Stellvertreter Volker Becker (Zweiter von links) gemeinsam mit den beiden Trainern der ersten Herrenmannschaft Oliver (links) und Andreas Görge (Zweiter von rechts) an den Förderverein des Ludwigshafener Kinderzentrums überreichten – zur Freude von deren Leiterin Rebekka Rottmayer. Im Hintergrund links sind auf dem Bild die Geschäftsführerin Tanja Hammer und ihre Stellvertreterin Angelika Vogt zu sehen.