Dass ein freilaufender Hund in seinen BMW gerannt sei, hat ein 81-Jähriger am Dienstag der Polizei mitgeteilt. Den Beamten zufolge soll der Hund weiß sein und die Größe eines Schäferhundes haben. Nach dem Vorfall, der sich gegen 13.30 Uhr in der Rheinstraße in Oppau ereignet hat, sei der Hund mit seinem Besitzer weitergelaufen. Der Hundehalter wird jetzt gesucht, denn am Auto des 81-Jährigen entstand durch den Zusammenprall ein Schaden von etwa 800 Euro. Ob der Hund sich verletzt hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten bitten den Hundehalter, sich unter 0621 963-2222 zu melden.