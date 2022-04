Ein 39-jähriger Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die zahlreichen Gründe dafür wurden später offensichtlich. Laut Polizei fiel der 39-Jährige einer Streife gegen 3.40 Uhr auf, als er mit seinem Mercedes in der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt unterwegs war. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise. Die Beamten folgten dem Fahrzeug durch zahlreiche Straßen der Neckarstadt, Innenstadt und Oststadt, bevor das Fahrzeug schließlich in Neckarau gestoppt werden konnte. Während seiner Flucht fuhr der 39-Jährige teilweise durch Straßen entgegen der Fahrtrichtung, missachtete an mehreren Ampeln das Rotlicht und gefährdete zahlreiche Verkehrsteilnehmer. In der Friedrichstraße gefährdete er eine Polizeistreife, die ein Ausweich- und Bremsmanöver durchführen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Ein weiteres Streifenfahrzeug geriet in der Neckarauer Straße beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, in den Gleisbereich der Straßenbahn, wo es mit erheblichem Schaden liegen blieb.

Bereits zur Festnahme ausgeschrieben

Bei der Kontrolle wurden die Gründe für die Flucht deutlich. So hatte der 39-Jährige keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug selbst war einige Tage zuvor stillgelegt worden. Zudem bestand keinerlei Versicherungsschutz. Bei der Durchsuchung des Wagens stießen die Beamten zudem auf eine Schreckschusswaffe sowie einen Benzinkanister und einen Schlauch. Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter Drogeneinflusses und ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weiterhin steht er im Verdacht des Drogenbesitzes, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Urkundenfälschung sowie des Diebstahls und Benzindiebstahls. Er sieht zudem Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und der Abgabenordnung entgegen. Da der Fahrer nicht zuletzt bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er letztendlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.