Die Polizei fahndet nach einem Golf-Fahrer, der am Mittwochabend in Oggersheim einen Unfall verursacht haben soll, bei dem 8000 Euro Sachschaden entstanden. Laut Polizeibericht war ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 23 Uhr von der B9 kommend in Richtung Wormser Straße unterwegs. Dabei sei ihm ein Auto entgegenkommen, das über die Mittellinie fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, habe der 28-Jährige ausweichen müssen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf einen Acker. Der Unfallverursacher, der in einem 3er oder 4er Golf unterwegs war, sei einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.