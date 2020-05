Die Ermittlungsgruppe „Plankenkopf“, die beim Polizeipräsidium Mannheim nach den Ereignissen vom vergangenen Wochenende in der Mannheimer-Innenstadt eingerichtet wurde, hat weitere Beteiligte identifiziert. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten Beamte am frühen Freitagmorgen das Zimmer eines 17-Jährigen in dessen elterlichen Wohnung. Der Jugendliche steht laut Polizei im Verdacht, am vergangenen Samstagabend im Bereich der Planken Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert zu haben. An besagtem Abend hatten mehrer Jugendliche auf den Planken Polizisten mit Böllern und Schüssen attackiert.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch die Tatwaffe nebst zugehöriger Munition. Überdies konnten Feuerwerksböller sichergestellt werden. Gegen den 17-Jährigen wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Außerdem erwartet auch ihn ein von der Stadt Mannheim ausgesprochenes Aufenthaltsverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt.

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz war in den sozialen Medien eine kurze Videosequenz veröffentlicht worden, die zeigt, wie ein Beamter einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält. Ein ebenfalls 17-Jähriger hatte dieses Video auf Instagram publik gemacht. Gegen ihn wird laut Polizei deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz ermittelt. Sein Smartphone und alle anderen von ihm genutzten elektronischen Geräte, mit denen er Zugang zum Internet hatte, wurden als Beweismittel sichergestellt.