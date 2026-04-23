Mit Baseballschlägern sollen vier Männer auf einen Mann eingeschlagen haben. Auch eine Frau soll beteiligt gewesen sein. Wie das Mannheimer Landgericht geurteilt hat.

Die ursprüngliche Anklage lautete auf versuchten Totschlag oder Beihilfe dazu. Vier Männer sollen mit Baseballschlägern auf einen Mann im Waldhof eingeprügelt haben, die Mutter einer dieser Männer soll sie dazu angestiftet haben. Die nun ergangenen Urteile des Mannheimer Landgerichts ergingen nur wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie reichen von mehrjährigen Haftstrafen bis zum Freispruch.

Hintergrund soll ein Familienzwist gewesen sein. Als Auslöser wird eine Auseinandersetzung der Schwester des 33-jährigen Angeklagten mit dem Geschädigten genannt, mit dem sie offenbar noch verheiratet ist. In dem Streit soll es um das Sorgerecht für den gemeinsamen einjährigen Sohn gegangen sein. Laut Anklage sollen der 33-Jährige, ein 23-Jähriger, ein 54-Jähriger und ein 45-Jähriger den Geschädigten in seiner Wohnung mit Baseballschlägern verprügelt haben. Die 55-jährige Mutter des Angeklagten und Schwiegermutter des Geschädigten, soll ihren Sohn und die übrigen Beschuldigten zu dem Angriff angestiftet haben, um diesen zu maßregeln.

Zu unterschiedlichen Strafen verurteilt

Der Staatsanwalt sagte, dass der Geschädigte bei dem Vorfall erheblich verletzt wurde. Neben einem Schädelhirntrauma und einer Platzwunde erlitt er Frakturen der Lendenwirbel und Hämatome und wurde zwei Tage stationär im Krankenhaus versorgt. Weil sie bei den Schlägen dessen Tod für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen haben sollen, lautete die ursprüngliche Anklage auf versuchten Totschlag.

Weil die Angreifer von ihm abließen und der Geschädigte die Wohnung verlassen konnte, ging das Gericht in seinem nun ergangenen Urteil nicht mehr von einer Tötungsabsicht aus. Für die beiden Hauptangeklagten, den 33-Jährigen und den 23-Jährigen, sah die Kammer unter Vorsitz des Richters Gerd Rackwitz den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung als erwiesen an, sie erhielten Freiheitsstrafen von drei Jahren und neun Monaten beziehungsweise drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Wegen der „psychischen Beihilfe“ zur gefährlichen Körperverletzung wurden der 54-Jährige und der 45-Jährige verurteilt. Während Ersterer eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten erhielt, setzte das Gericht die Freiheitsstrafe für den 45-Jährigen von einem Jahr und sechs Monaten zur Bewährung aus. Die angeklagte Mutter wurde vom Gericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Anwalt will Revision beantragen

Rechtsanwalt Thomas Dominkovic, Verteidiger des 45-Jährigen, sagte, die Verurteilungen seien gegen seinen Mandanten und den 54-Jährigen wegen „psychischer Beihilfe“ erfolgt. Der Vorwurf des Gerichts habe gelautet, dass sie die beiden Hauptangeklagten in ihrem Tun bestärkt hätten. Allerdings gebe es aus seiner Sicht keinen Beweis für diese Beschuldigung. Der Vorwurf der „psychischen Beihilfe“ setze im Strafrecht voraus, dass der Täter dadurch in seiner Bereitschaft, die Tat zu begehen, bestärkt werden muss. Eine bloße Anwesenheit am Tatort reiche dafür in aller Regel nicht aus. Es gebe keine Zeugen oder andere Beweise gegen seinen Mandanten.

Die Anklage und die Verurteilungen hätten sich außer auf die Teilgeständnisse mehrerer Angeklagter ausschließlich auf die Aussage des Geschädigten gestützt. Diese sei inkonsistent gewesen, Schilderungen in der ersten Vernehmung durch die Polizei und Schilderungen vor Gericht hätten erhebliche Abweichungen gezeigt. So sei am Ende nur noch von zwei Baseballschlägern, nicht mehr von vier, die Rede gewesen. In der ersten Aussage bei der Polizei habe der Geschädigte nur von zwei Angreifern mit Schlägern berichtet und nicht von vier, erklärte Dominkovic. Ebenso habe der Geschädigte gesagt, vom 54-Jährigen im Treppenhaus geschlagen worden zu sein. In einer späteren Aussage habe er jedoch gesagt, der habe die Schläge dort nur angetäuscht. Bei den Aussagen des Geschädigten seien viele Fragen offen geblieben. Er werde daher die Revision des Verfahrens gegen seinen Mandanten beantragen. Auch die übrigen drei verurteilten Angeklagten teilten die Absicht mit, ein Revisionsverfahren anzustreben.