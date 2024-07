Nach dem Angriff auf zwei Schule am Abend der Christopher-Street-Day-Party am 13. Juli in Mannheim laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Einen entscheidenden Hinweis auf den Täter gab es noch nicht, wie ein Polizeisprecher am Montagvormittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Gegen 23 Uhr waren am Kurpfalzkreisel zwei Männer unvermittelt angegriffen worden, die gerade den Alten Messplatz auf der anderen Seite des Neckars verlassen hatten. Die beiden waren offenbar in einer vierköpfigen Gruppe Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von einem Angreifer, der in Begleitung zweier weiterer Männer gewesen sein soll, niedergeschlagen wurden. Eines der Opfer ist 50 Jahre alt. Der Mann wurde mehrere Tage auf einer Intensivstation behandelt. Sein 30-jähriger Begleiter erlitt einen Faustschlag ins Gesicht und kam mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon. Mit dem Fall sei die Kriminalpolizei befasst, weil es sein könnte, dass es sich um „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ handle, so der Sprecher weiter. Bislang lasse sich aber noch nichts Näheres zum Motiv sagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 12580 entgegen.