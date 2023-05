Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Trier konnte ein Amokfahrer ungehindert durch die Fußgängerzone rasen, und auch in den größten Pfälzer Städten fehlen Barrieren, die so jemanden stoppen würden: Gewöhnliche Poller etwa sind sogar extra so gebaut, dass sie umgefahren werden können. Gibt es trotzdem Ideen, wie Flaniermeilen besser geschützt werden können?

Kein Hindernis verstellte ihm den Weg, als vor gut einer Woche ein wuchtiger Geländewagen