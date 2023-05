Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Flüchtlingsjunge Thar ist zurück bei seiner Familie in Armenien. Die Abschiebung der armenischen Familie, die in ihrem Heimatland zur jesidischen Minderheit gehört, hat im vergangenen Jahr die Menschen in der Stadt und die Gerichte beschäftigt.

Thar, der älteste Sohn der Familie, inzwischen 17 Jahre alt, war während des Abschiebeprozesses geflohen, zwischenzeitlich untergetaucht