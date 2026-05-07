Über 40 Jahre alt, technisch überholt und jederzeit ausfallgefährdet: Das MZF 1 der Feuerwehr Limburgerhof hat seinen Lebenszyklus überschritten. Ein neues soll her.

Ein Mensch, der seinen 40. Geburtstag feiert, hat noch einige Arbeitsjahre vor sich. Bei einem Feuerwehrfahrzeug ist es nach vier Jahrzehnten im Dienst allerdings Zeit für die Rente. Genau an diesem Punkt ist das Mehrzwecktransportfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Limburgerhof, Baujahr 1980, angekommen. Für Wehrleiter Christoph Rahnke ist die Lage eindeutig. „Das Fahrzeug ist über 40 Jahre alt und dementsprechend nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik“, sagt er. Bei einem Defekt berge das Risiken. „Dann können unter Umständen keine Ersatzteile mehr geliefert werden.“ Dadurch könne es zu Ausfällen kommen – aber die Feuerwehr müsse jederzeit einsatzbereit sein.

Eigentlich, so Rahnke, sei eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorgesehen. Und auch das sei schon das äußerste Limit. „Teilweise bekommt man schon nach 20 Jahren keine Ersatzteile mehr.“ Für das MZF 1 wird es also dringend Zeit, außer Dienst gestellt zu werden.

Gemeinderat gibt grünes Licht

Im Alltag der Feuerwehr ist das Fahrzeug unverzichtbar. Es transportiert Material – etwa verschmutzte Schläuche nach Einsätzen – und soll bis zu sechs Personen an Einsatzstellen bringen können. Auch zu Ausbildungszwecken wird es genutzt. Für diese Aufgaben braucht das neue Fahrzeug ausreichend Platz und eine Hebebühne, damit Rollwagen mit Material direkt verladen werden können. „Wir wollen versuchen, so viel Material wie möglich vom alten Fahrzeug zu übernehmen“, sagt Rahnke. Der „Rentner“ soll außerdem veräußert werden, sobald der Ersatz da ist.

Der Gemeinderat hat dem Plan in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Mit 17 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen wurde beschlossen, die Ausschreibung einzuleiten. Damit liegt der Ball nun bei der Verwaltung.

Kosten bleiben bewusst unter Verschluss

Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) betont, dass es jetzt schnell gehen soll. „Nach dem Beschluss des Gemeinderats geht es jetzt zügig über die Vergabestelle ins Vergabeverfahren“, sagt er. Er rechnet damit, dass die Ausschreibung innerhalb der nächsten Wochen startet. „Es ist ein nationales Verfahren, da die voraussichtlichen Kosten nicht den Schwellenwert erreichen, dass europaweit ausgeschrieben werden muss.“ Das beschleunigt den Prozess – ebenso wie die Tatsache, dass Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr einzeln vom Land bezuschusst werden. „Inzwischen gibt es eine Pauschale, die jährlich nach Einwohnern gezahlt wird.“ Das geht deutlich schneller, weil man nicht mehr auf die einzelnen Genehmigungen des Landes warten muss.

Die Ausschreibung wird in zwei Lose aufgeteilt: eines für das Fahrgestell, eines für Aufbau und Beladung. Das sei üblich, erklärt Poignée. „Es gibt einige wenige Firmen, die sich auf Aufbau und Beladung spezialisiert haben, während das Fahrgestell von vielen verschiedenen Firmen kommen kann.“ Bei einem Kleinfahrzeug wie dem MZF 1 erwartet er keine Probleme bei der Angebotslage. „Es gibt keine Extras und Sonderwünsche.“

Kann nicht kurzfristig beschafft werden

Über die voraussichtlichen Kosten schweigt die Verwaltung bewusst. Um möglichen Bewerbern keine Einblicke in das Budget zu gewähren, lässt sie sich nicht in die Karten schauen. Nach RHEINPFALZ-Informationen bewegen sich die Kosten für ein solches Fahrzeug im niedrigen sechsstelligen Bereich. Klar ist aber: Sobald die Angebote vorliegen, muss der Gemeinderat erneut entscheiden, denn nur er darf Mittel in dieser Höhe freigeben. Neben dem Mehrzwecktransportfahrzeug müssen auch zwei weitere Feuerwehrfahrzeuge beschafft werden. Bei diesen werde es voraussichtlich zu einer europaweiten Ausschreibung kommen, so Poignée. Für die Fahrgestelle der drei Fahrzeuge sind bereits Mittel im Haushalt 2026 vorgesehen.

Eines ist sicher: Schnell wird es nicht gehen. Rahnke rechnet aufgrund der aktuellen Marktlage und Lieferzeiten frühestens im kommenden Jahr damit, dass das neue Fahrzeug nutzbar ist. „Man kann das einfach nicht kurzfristig machen“, sagt er. Deshalb sei es wichtig, das Fahrzeug nicht erst dann zu beschaffen, wenn das alte schon defekt ist. In Limburgerhof ist der Weg hierfür nun frei.