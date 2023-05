Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Aufregung sorgt bei Künstlern und Kunstbegeisterten in der Region die Nachricht, dass die Druckwerkstätten des Bezirksverbands Bildender Künstler (BBK) nach 40 Jahren aus der Alten Feuerwache ausziehen sollen. In einem Offenen Brief an die Mitglieder zeigt sich der Vorstand des Künstlerbunds „sehr erstaunt und bestürzt“ über diese Informationen aus dem Mannheimer Kulturamt. Zur Begründung heißt es, es werde mehr Platz für „Logistik und Arbeitsstruktur eines Veranstaltungshauses“ gebraucht.

Seit 40 Jahren mache der BBK Mannheim in seinen Druckwerkstätten kontinuierliche Kulturarbeit in Kooperation mit Schulen, der Fachhochschule für