Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend mit ihrem Toyota auf der A656 von Mannheim in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als sie gegen 21 Uhr von einem Mercedes-Fahrer ausgebremst wurde. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor die junge Frau daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall habe die 25-Jährige einen Schock erlitten, hieß es. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 174-4222 Zeugenhinweise entgegen.