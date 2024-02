Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Maudach ist die Welt ab Anfang März nicht mehr ganz so heil: Tierärztin Dr. Barbara Waßmuth gibt ihre nostalgisch anmutende Praxis nach über 40 Jahren auf. Hund, Katze, Meerschweinchen & Co. galt die Fürsorge ihres treuen Pflegeteams – in dem sich ein Vorname auffallend häuft.

Wer in der Von-Sturmfeder-Straße in Maudach die Haustür zur Praxis von Kleintierärztin Barbara Waßmuth öffnet, betritt eine andere Welt: Zur Rechten empfängt