Die Zugvögel sind zurückgekehrt und momentan schwer mit der Partnersuche beschäftigt, weshalb vor allem morgens und abends laut gezwitschert und geträllert wird. Nur, welcher Vogel singt denn da eigentlich? Auf einer etwa zweistündigen Exkursion durch den Mutterstadter Wald erklärt Experte Georg Waßmuth vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Ludwigshafen Interessierten genau, um welche Arten es sich handelt. Wer mitmachen will, bringt bitte ein Fernglas mit zu dem Termin am Samstag, 11. April, um 9.30 Uhr.

Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben, die bei Marianne Sander unter Telefon 0177 7703746 oder per E-Mail an info@nabu-ludwigshafen.de eingereicht werden kann.