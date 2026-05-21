Nicht jammern, sondern anpacken. Das ist die Devise der privaten und ehrenamtliche Initiative Stadtfüchse. Sie engagiert sich vorbildlich für die Umwelt.

Für Sandra Hucker und Markus Steuerwald hat sich das Leben spürbar verändert, seit sie die private und ehrenamtliche Initiative „Stadtfüchse Ludwigshafen Süd-Mundenheim“ ins Leben gerufen haben. Sie sind Umweltpaten für ein Gebiet in dem Viertel, in dem sie wohnen, und das ist in LU-Süd.

Sandra Hucker hat dieses Ehrenamt von der Stadt in der Corona-Zeit im Januar 2023 übernommen – damals sei sie viel spazieren gegangen und hatte Zeit. „Aber ich habe mich allein gefühlt und wollte mich auch mit anderen austauschen“, sagt die 37-Jährige, die mittlerweile mit ihrer Begeisterung ihren Mann Markus Steuerwald angesteckt hat. Sich gemeinsam zu engagieren, mache einfach mehr Spaß, und die Vernetzung der Umweltpaten bei einem Dankesfest war für sie eine Freude.

Kein Grund zur Freude ist das, wofür sich die Umweltpaten und in sehr starkem Maße die Stadtfüchse engagieren: Sie entfernen aus den Grünanlagen und von öffentlichen Plätzen das, was andere aus Gleichgültigkeit oder Versehen und zum Teil mit Absicht oder krimineller Energie hinterlassen. Das beginnt beim Bonbonpapier und Zigarettenkippen und geht über Getränkepackungen und Chipstüten bis hin zu Bauschutt, Autoteilen und ganzen Kühlschränken.

Von Passanten angesprochen

„Ich war immer schon engagiert“, sagt Sandra Hucker. Umweltpatin wurde sie nicht zuletzt, weil es neben der Gemeinschaft dann auch spezielle Müllbeutel, Greifzangen, Warnwesten und Handschuhe vom Wirtschaftsbetrieb (WBL) gibt. Bei ihren ersten, einsamen Aktionen sei von Passanten angesprochen worden: Diese vermuteten, dass Sandra Hucker wegen irgendwelcher Verfehlungen Sozialstunden ableisten müsse, erzählt sie lachend. Gemeinsam mit ihrem Mann entwickelte sie Ende 2024 die Idee, die die feste Initiative Stadtfüchse Ludwigshafen Süd-Mundenheim zu gründen. Sie nahmen den Fuchs in ihr Logo auf. Das schlaue Tier, das auch in der Stadt unterwegs ist und keinen Müll hinterlässt, hat einen blauen Schal um und eine Kette um. Der blaue Schal steht als Symbol für den Rhein, an der Kette baumeln Pegeluhr (für Süd) und das Wegekreuz (für Mundenheim). Die Stadtfüchse sehen sich als konfessionell und parteipolitisch unabhängig und nur dem Umweltschutz, der Sauberkeit im Stadtteil und dem sozialen Miteinander verpflichtet.

Digitale Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Öffentlichkeitsarbeit betreiben die Stadtfüchse überwiegend digital: über ihre Social-Media-Kanäle und nebenan.de – dort verbreiten sie ihre Infos, geben Einblicke und werden mittlerweile immer bekannter. Das Ehepaar ist fast jedes Wochenende und manchmal auch unter der Woche bei Aktionen oder Veranstaltungen unterwegs – das muss bei beiden mit ihrer Berufstätigkeit in der Pflege vereinbart werden. Umso mehr freuen sie sich über weitere Mitstreiter. Es gibt einen E-Mail-Newsletter mit Ankündigungen, und mittelfristig sei die Gründung eines Vereins oder von Ablegern in anderen Stadtteilen denkbar. „Wir waren auch schon in Mitte und in der Gartenstadt unterwegs“, erzählt Markus Steuerwald (62).

Im Vorjahr 2000 Kilo Müll in gesammelt

Im Vorjahr haben die Stadtfüchse allein oder in Kooperation mit anderen Initiativen um die 2000 Kilo Müll in gesammelt. Bei den Aktionen, die zum Teil auch mit der Initiative Rhine-Clean-up, dem Dichterquartier oder anderen Partnern stattfinden, wird jedes Mal der Bereich Umwelt der Stadt und der WBL informiert, die dann für die Abfuhr sorgen. Bei großen Müllablagerungen verständigen sie die Stadt über die Mängelmelder-App. „Ich habe mittlerweile auch einen Blick für Müll entwickelt, wo andere blind dran vorbeigehen“, sagt Sandra Hucker. Anfang Mai sammelten Hucker und Steuerwald mit einer Gruppe engagierter Menschen auf dem Berliner Platz binnen zwei Stunden 6000 Zigarettenkippen und zehn 60-Liter-Beutel wilden Abfall sowie einen kaputten Stuhl. Am Infostand waren etliche Passanten beeindruckt, das 40 Liter Wasser durch eine einzige Zigarettenkippe verseucht wird.

An einem Netz haben die Stadtfüchse Infomaterial und Samenbomben befestigt. Foto: Sybille Burmeister

Dabei geht es den Stadtfüchsen nicht nur darum, Müll einzusammeln. Sie möchten Menschen motivieren und sensibilisieren, Abfall gar nicht erst achtlos oder illegal zu entsorgen. Auch gegen die Haltung „Ich zahle doch Steuern, soll sich mal die Stadt darum kümmern“ möchten sie ein Zeichen setzen. Denn wer sich über ansteigende Gebühren, vermüllte Plätze oder ungepflegte Ecken ärgert, könne zugleich selbst etwas beitragen – punktuell bei einer Aktion, regelmäßig im Ehrenamt oder auch durch Aufklärung im eigenen Umfeld.

„Wir bekommen die Welt nicht besser gemeckert“, bringt es Markus Steuerwald auf den Punkt. „Das Ganze soll Spaß machen.“ Zu Halloween planen sie ein Event mit verkleideten Kindern, die Müllgeister jagen sollen – die Inspiration dazu fanden sie in Düsseldorf. Ein erstes Stammtischtreffen hat stattgefunden, es sei auch sehr befriedigend, aus einer Jammerhaltung herauszukommen und an einer Verbesserung mitzuwirken.

Noch Fragen?

Infos zu den Stadtfüchsen gibt es nach einer E-Mail an die Adresse stadtfuechse-lu-sued-muheim@online.de

Wer sich generell für eine Umweltpatenschaft der Stadt interessiert, kann sich informieren unter der Telefonnummer 0621 504-3455 oder per E-Mail an umweltpatenschaft@ludwigshafen.de.