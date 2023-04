Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie macht allen das Leben schwer. Aber Künstler verwandeln mit ihren Werken herbe Erfahrungen in eine erträgliche Leichtigkeit des Seins. So der Maler Waldemar Zimbelmann, dem die Rudolf-Scharpf-Galerie in Ludwigshafen eine Ausstellung widmet. Coronabedingt ist sie nur im Internet zu sehen.

Der Titel der Ausstellung ist so rätselhaft wie das gleichnamige Bild, beziehungsweise die drei zu einem Ensemble vereinten Bilder: „Der Himmel ELLENO“. Auf dem oberen dieser drei Bilder