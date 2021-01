Am Sonntagabend wird kurz nach 18 Uhr feststehen, wer neuer Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt und damit Nachfolger des im September verstorbenen Antonio Priolo (SPD) ist. Sieben Kandidaten waren am 10. Januar ins Rennen gegangen. In die Stichwahl haben es mit Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU) die beiden amtierenden stellvertretenden Ortsvorsteher geschafft. Rund 13.500 Bürger sind im Hemshof und in West zur Wahl aufgerufen. Am Wahlsonntag gibt es Wahllokale in der Gräfenauschule, der Goetheschule Nord und im Theodor-Heuss-Gymnasium. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadt präsentiert ab 18 Uhr unter www.ludwigshafen.de die Ergebnisse.