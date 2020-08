Dass die Industrie- und Handelskammer (IHK) die Stadt auffordert, mehr Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen, und kritisiert, dass die Fläche „Nördlich A 650“ nicht für Gewerbe genutzt werden soll, ruft nun die Bürgerinitiative Lebenswertes Ruchheim auf den Plan. Sie übt scharfe Kritik an der IHK. Sprecherin Jutta Kreiselmaier-Schricker, die zudem für die Grünen im Ortsbeirat sitzt und stellvertretende Ortsvorsteherin ist, schreibt: „Die IHK stellt sich damit gegen die Interessen der Bürger des Stadtteils und den einstimmigen Beschluss des Ruchheimer Ortsbeirats, die Fläche ,Nördlich A 650’ für die Landwirtschaft zu erhalten.“ Auch der Bauausschuss habe Ende 2019 beschlossen, die 43 Hektar große Fläche künftig als „landwirtschaftliche Fläche“ im neuen Flächennutzungsplan auszuweisen. Allerdings hat ein Vertreter des Verbands Region Rhein-Neckar diese Woche betont, dass man beim „Einheitlichen Regionalplan“ an der Gewerbefläche „Nördlich A 650“ festhalten wolle und diese nicht „auf Zuruf“ streiche. Diese Auffassung weist Kreiselmaier-Schricker „mit aller Entschiedenheit“ zurück. Der Grund für die Beschlüsse in Ruchheim und auf Stadtebene sei die hohe Belastung des Stadtteils durch Verkehr, Lärm und Schadstoffe. Die IHK und der Regionalverband ignorierten diese Aspekte. Die Bürgerinitiative werde sich weiter dafür einsetzen, dass „Nördlich A 650“ als „bestes Ackerland“ erhalten bleibe, ergänzt Walter Eichenlaub. Man wolle sich „entschieden wehren“, falls versucht werde, „die demokratischen Entscheidungen umzudrehen“, sagt Kreiselmaier-Schricker.