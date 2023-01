Viel Lokalkolorit erwartet die Gäste des Friesenheimer Karnevalvereins Eule bei der „Miljöh-Sitzung“. Gemeinsam mit den Guggemusikern der Huddelschnuddler lädt der Verein für Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, in die TSG-Halle (Eschenbachenstraße) ein. Büttenredner, eine Schlager-Playback-Show sowie die Garden der KG Eule sind angekündigt, daneben Peter Lingenfelder alias Tal Ötzi. Sänger und Musiker Peter Arnold wird auch wieder dabei sein. Musikalisch begleitet wird der Abend zudem vom Duo Andi.

„Wir freuen uns sehr, nach der langen Pause endlich wieder Bühnenluft zu atmen. Alle Aktiven bereiten sich voller Begeisterung auf ihren Auftritt vor“, sagen Eule-Präsident Michel Stein und der Vorstand der Huddelschnuddler, Jockel Mendel. „Wir wollen die Halle beben lassen.“ Karten zu 15 Euro gibt’s per Whatsapp unter 0177 1821897 oder per E-Mail an kartenbestellung@kg-eule.de.

Kindermaskenfest am 12. Februar

Spaß und Frohsinn für die Kleinsten bietet die KG Eule am nächsten Tag (12. Februar) beim Kindermaskenfest (ab 14.33 Uhr, TSG-Halle). Ein bunter Nachmittag mit Cowboys, Hexen, Piraten und Prinzessinnen erwartet die Gäste. Für gute Laune sorgen Eule-Präsident Stein und die Garden. Spiele, Tanz und eine Prämierung der besten Kostüme stehen auf dem Programm. Karten zum Preis von 3,50 Euro gibt es an der Tageskasse. Einlass ist ab 13.30 Uhr.