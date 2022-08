Zwei Jahre hat das Hafenfest coronabedingt pausiert – und damit auch der „Närrische Frühschoppen“ des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevavereine. Jetzt feiert er am Samstag, 20. August, ab 10.33 Uhr sein Comeback. „Es ist toll, dass wir uns wieder treffen können. Kommt herbei, Ihr Narren!“ Mit diesen Worten lädt der Präsident des Großen Rats, Christoph Heller, alle Fasnachter der Stadt in den Luitpoldhafen an die Kammerschleuse ein. Heller, der als Süd-Ortsvorsteher (CDU) zusammen mit der Interessengemeinschaft (IG) Süd das Fest vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, freut sich sehr auf die Zusammenkunft der Karnevalisten. Mit Live-Musik vom Duo „AnDi“ und gutem Essen und Trinken sei für alles gesorgt. „Das Wetter wird auch super. Das haben wir bei der Stadt gleich mit beantragt“, so Heller schmunzelnd. Das Hafenfest findet am 20. und 21. August statt.