Die Verleihung des „Ehren-VR-Bänker“ hat bei der VR-Bank Rhein-Neckar eine lange Tradition. Paul Alfred Grützner, Ärztlicher Direktor der Oggersheimer BG Klinik, ist der 36. Träger dieser närrischen Auszeichnung.

Weil im Winter 2021/22 wegen der Pandemie eine feierliche Verleihung nicht möglich war, wurde die Zeremonie in den Sommer verlegt. Am Mittwoch war es im Mayerbräu so weit.