Die närrische Straßenbahn war am Samstag zum 37. Mal auf großer Fahrt, um die Narren von Oppau nach Rheingönheim und zurück zu bringen. Der Erlös aus Fahrtkosten und Verpflegung – diesmal mehr als 7300 Euro – wird an verschiedene Einrichtungen und Projekte gespendet und wurde an Aschermittwoch im „Mayers Brauhaus“ übergeben.

7.376,91 Euro sind bei der närrischen Straßenbahn zusammengekommen. Der Betrag wird geviertelt: 1844,22 Euro gehen jeweils an den Förderverein Mozartschule in Rheingönheim, an Kindergärten in Altrip, an die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen für die Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide sowie an das Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter Samariter Bundes (ASB).

Für zwei Euro konnten die Fahrgäste einen Fahrschein lösen, dazu kamen Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken. Die Sparkasse Vorderpfalz, die Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Neckar und die Wohnungsbaugesellschaft GAG haben jeweils 1000 Euro dazugegeben, berichteten die Vertreter der drei beteiligten Karnevalsvereine Obbarer Dambnudle, Klotzgrumbeer und Altriper Wasserhinkle.

Ohne das Engagement der Helfer und die Sponsoren sei die Aktion nicht möglich, betonte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Der Faden sei auch in der Corona-Pandemie nicht abgerissen, freute sie sich. Die Initiatoren der närrischen Straßenbahn haben seit Beginn der Aktion 130.704,37 Euro für soziale Zwecke eingefahren und gespendet.