Die „Närrische Straßenbahn“, die traditionell am Fasnachtssamstag für den guten Zweck durch die Stadt rollt, fällt in diesem Jahr erneut aus. Auch wenn die Einschränkungen der Pandemie weitestgehend aufgehoben wurden, haben sich die drei verantwortlichen Vereine Obbarer Dambnudle, KG Klotzgrumbeer und die Karnevalsgesellschaft „Die Wasserhinkle“ Altrip entschieden, aus Fürsorgegründen auf die Rückkehr zur Tradition nochmals zu verzichten. Der Hintergrund der Entscheidung: Zum Zeitpunkt der Planungen im Dezember hatte die Maskenpflicht noch Bestand, ihre Aufhebung sei damals nicht absehbar gewesen. „Da wir keine Planungssicherheit hatten, haben wir uns für diesen Weg einstimmig entschieden“, sagte Horst Fischer, Präsident der Obbarer Dambnudle, der die Fans der „Närrischen Straßenbahn“ stattdessen bittet, am Fasnachtssonntag, 19. Februar, zur Straßenfasnacht auf den Theaterplatz vor den Pfalzbau zu kommen. Bei der letzten Fahrt der „Närrischen Straßenbahn“ im Jahr 2020 konnten die verantwortlichen Karnevalvereine am Ende eine Spendensumme von insgesamt 8216,46 Euro für soziale Zwecke übergeben. Im nächsten Jahr soll die Tradition wieder fortgesetzt werden, die Bahn wieder rollen.