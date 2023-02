Premiere geglückt: Mit einem fröhlichen „Ahoi“ hat Christoph Heller, der Präsident des Großen Rats, am Sonntag pünktlich um 13.11 Uhr einige Hundert Fasnachter auf dem Theaterplatz vor dem Pfalzbau begrüßt. An seiner Seite glänzte auf der Bühne Marie-Sophie I., die Jubiläumsprinzessin des Großen Rats, der in diesem Jahr sein 66-jähriges Bestehen feiert. Schon am frühen Nachmittag waren viele Narren vor dem Pfalzbau bester Stimmung. Besonders die kleinen hatten viel Freude daran, in ihren tollen Kostümen herumzutoben. Jutta Steinruck (SPD) lobte „die großartige Kampagne“ der zahlreichen Fasnachtsvereine. Außerdem versprach die Oberbürgermeisterin, dass es trotz leerer Stadtkassen im kommenden Jahr wieder einen großen Umzug durch Ludwigshafen geben soll.