Die Nähgruppe „Demenzdecken“ am Klinikum Ludwigshafen hat dem Projekt „Mahlzeit LU“ des Heinrich-Pesch-Hauses eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Das Geld stammt aus dem Verkauf selbstgenähter Fühldecken für die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Nähgruppe mit so viel Herzblut nicht nur Menschen mit Demenz hilft, sondern gleichzeitig Bedürftige in Ludwigshafen mit einer warmen Mahlzeit unterstützt“, wird Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des Heinrich-Pesch-Hauses, in einer Pressemitteilung zitiert. Seit März 2017 treffen sich sechs bis acht Frauen einmal im Monat, um bunte Patchwork-Decken zu nähen. Verschiedene Stoffarten wie Baumwolle, Cord, Samt oder Leder werden dabei mit Reißverschlüssen, Schnallen, Knöpfen, Glöckchen und Applikationen versehen. Die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Zusatzelemente der Nesteldecken dienen der Beschäftigung, Wahrnehmung und Aktivierung von Demenzkranken. Sensorische und motorische Reize wecken Neugier, schulen die Aufmerksamkeit und fördern die Beweglichkeit von Händen und Fingern. „Mit den Nesteldecken können Therapeuten und Pflegende den Patienten eine sinnvolle Beschäftigung anbieten, denn während eines Krankenhausaufenthaltes fühlen sich viele Patienten mit der langen beschäftigungsfreien Zeit oft unwohl und gelangweilt“, erläutert Isolde Helfmann, Pflegeexpertin der Pflegedirektion im Klinikum Ludwigshafen.

Die Einnahmen aus dem Deckenverkauf gehen komplett an soziale Projekte. „Mahlzeit LU“ ist ein Projekt des Heinrich-Pesch-Hauses, das während der Corona-Pandemie entstand. Seit April 2020 wurden über 79.000 kostenlose Mahlzeiten an Bedürftige verteilt. Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden und öffnet aktuell jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr. Die Mahlzeiten werden in der Küche des Pesch-Hauses frisch zubereitet und ohne Nachweis der Bedürftigkeit ausgegeben.