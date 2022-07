Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Teilen Luwigshafens zu einem Stromausfall gekommen, von dem insgesamt 900 Hausanschlüsse im Hemshof sowie in Mundenheim betroffen waren. Das haben die Technischen Werke (TWL) mitgeteilt. Die Erstmeldung über eine Stromstörung ging demzufolge bei dem Unternehmen um 2.26 Uhr ein, gegen 4 Uhr seien alle Anschlüsse wieder mit Strom versorgt gewesen. Grund für den Stromausfall war nach Angaben der TWL ein Kabelfehler.