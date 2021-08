Anwohner klagen über nächtliche Trinkgelage am Danziger Platz (Mitte). Der Ortsbeirat Süd hat die Verwaltung einstimmig aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen.

Margot Steeger (SPD) schlug vor, an der Nachttankstelle in der Heinigstraße den Alkoholverkauf nach 22 Uhr zu untersagen, um so die Situation am benachbarten Danziger Platz zu entschärfen. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) gab zu bedenken, dass dies rechtlich nicht einfach sei. Die Stadt müsse auch so durchsetzen, dass Anwohner ab 22 Uhr in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden. Darauf hätten die Bürger einen gesetzlichen Anspruch. Die Verwaltung solle Sozialarbeiter damit beauftragen, Kontakt zu den Trinkern aufzunehmen, um herauszufinden, welche Gruppen da nachts aktiv seien. Außerdem müsse der Kontrolldruck durch regelmäßige Streifen des Ordnungsamts und der Polizei erhöht werden.