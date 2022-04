Die Polizei hat einen 17-Jährigen aus Ludwigshafen erwischt, der am frühen Sonntag gegen 1 Uhr in Oppau an mehreren Wohnungen aus Jux geklingelt hatte. Zeugen beobachteten ihn dabei. Bei der Polizeikontrolle stimmte der 17-Jährige einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 0,65 Promille ergab. Durch den Alkohol ermuntert, kam der Jugendliche offenbar auf die Idee zu den nächtlichen Klingelstreichen.