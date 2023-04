Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen soll es in Ludwigshafen ab Samstag Ausgangsbeschränkungen geben. Zwischen 21 und 5 Uhr wird es untersagt, sich außerhalb der eigenen Wohnung aufzuhalten. Die Stadt folgt damit Mannheim. In der kommenden Woche soll es zudem Wechselunterricht an den Schulen geben.

Nachdem Mannheim wegen der Corona-Lage nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab Freitag erlassen hat, will Ludwigshafen ab Samstag nachziehen. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD)