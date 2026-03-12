Mit fünf jungen Chören gestaltet der Kreischorverband Vorderpfalz am 20. März, 19 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche in Neustadt ein Jubiläumskonzert zum 75-jährigen Bestehen.

Ein erstes Konzert aus diesem Anlass konnte bereits im November 2025 in der Ludwigshafener Friedenskirche gefeiert werden. In dem nun anstehenden Neustadter Jubiläumskonzert am 20. März sind die fünf jungen Chöre „Vocal Cords“ aus Esthal, „Voices“ aus Rödersheim, des MC 1860 Mußbach, „Take four“ aus Oppau und „No names“ aus Edigheim dabei.

Der Kreischorverband Vorderpfalz ist der regionale Zusammenschluss von 68 Gesangvereinen aus Ludwigshafen, Neustadt und aus den zugehörigen Landkreisen zwischen Rhein und Pfälzerwald. Nach Angaben des Kreisverbandsvorsitzenden Hans Oberlies ( Rödersheim-Gronau) gehören diesen 68 Vereinen insgesamt 118 Chöre unterschiedlicher Gesangsrichtungen und Mitglieder-Generationen an. Aktuell sind dort derzeit 2148 erwachsene und 567 jugendliche Sängerinnen und Sänger aufgelistet. Der vorderpfälzische Kreischorverband ist einer von sechs solchen Vereinigungen im Chorverband Pfalz, der im Jahr 1860 in Kaiserslautern gegründet wurde. Die Kreisorganisation entstand 2015 bei einer Neuformierung des Chorverbandes Pfalz durch den Zusammenschluss der bestehenden Chorverbände Ludwigshafen (gegründet 1949) und Neustadt (gegründet 1950).

Fast ein Dutzend Ludwigshafener Chöre dabei

Neben dem 77 Jahre alten Vorsitzenden Hans Oberlies gehören dem Vorstand sieben weitere Köpfe an. Als Stellvertreter fungieren Richard Kopp (Fußgönheim) und Lothar Kost (Neustadt). Schriftführer ist Roland Stahler (Haßloch), für die Finanzen ist Herbert Baßler (Neustadt) zuständig. Kreischorleiterin ist Viola Brestrich-Hoffmann (Speyer) und Jugendreferentin Katja Oberlies (Rödersheim-Gronau). Die Öffentlichkeitsarbeit liegt in Händen von Gerhard Schaa (Rödersheim-Gronau), als Beisitzer arbeiten Joannis Chorosis (Ludwigshafen) und Walter Sippel (Meckenheim) mit. Der nächste Verbandstag findet am Samstag, 18. April, 14.30 Uhr, im Sängerheim des MGV Frohsinn Rödersheim statt.

Elf der 68 Vereine des Kreischorverbandes sind nach einer Auflistung von Oberlies in Ludwigshafen aktiv. Der älteste ist der 1843 gegründete Gesangverein Liederkranz Oppau, der damit zehn Jahre älter ist als die Stadt Ludwigshafen. Darauf folgte die Gründung weiterer Sängervereinigungen: Liederkranz Edigheim (1845), Chorgemeinschaft Mundenheim (1856), Liedertafel-Bavaria (1861), GV Ruchheim (1862), Männerchor Oppau (1879), BASF-Gesangverein (1892), Chorgemeinschaft Ruchheim (1975), Haevens Gate Rheingönheim (1999) und Sängerland Oppau (2005). Der Internationale Kulturverein „Orpheus“ organisiert einen griechischen Chor.