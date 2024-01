Der nächste Christopher Street Day (CSD) in Mannheim findet am Samstag, 13. Juli, statt. Das hat der neue Veranstalter, das Queere Zentrum Mannheim, am Freitag mitgeteilt. Für das Datum habe man sich nicht zuletzt wegen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland entschieden, die an dem CSD-Wochenende mit dem Finale ihren Höhepunkt erlebt. Bislang fand der CSD üblicherweise erst im August statt. Der Mannheimer CSD, auch bekannt als Monnem Pride, ist eine alljährliche Veranstaltung, die die Vielfalt und die Rechte der Isbtiq+ Community (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter, queer) feiert und sich für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit einsetzt. Mit dem Queeren Zentrum ist ein neuer Veranstalter am Start, bislang war der Verein CSD Rhein Neckar Ausrichter der Parade. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die organisierte Community mit der Übertragung der Monnem Pride schenkt“; wird die Vorsitzende des Zentrums, Susanne Hun, in der Mitteilung zitiert. Gerade werde ein neuer gemeinnütziger Verein gegründet, der Monnem Pride, womit sich künftig eine „vielfältige Interessensgemeinschaft langfristig um den Pride Month und die Pride selbst kümmern“ könne. Informationen zu den Veranstaltungsorten, zum Programm und zu teilnehmenden Gruppen will das Queere Zentrum in Kürze bekanntgeben.