Am 24. Mai sind die Straßen Ludwigshafens ab 19.30 Uhr wieder für Inlineskater reserviert. Am Berliner Platz startet dann zum zweiten Mal in dieser Saison die – wie immer kostenfreie – Skatenight. Am Mittwochabend wird in zwei Runden mit je knapp elf Kilometern gerollt. Die erste Runde führt laut Organisator Bernhard Miller über die Parkinsel und am Südwest-Stadion vorbei. Gegen 20.30 Uhr heißt es dann Pause am Berliner Platz. Wer mag, kann auch erst dann zur zweiten Runde einsteigen. Bei dieser geht es unter den Gleisen durch nach Mundenheim, an der Blies vorbei und danach wieder zurück in die Innenstadt. Die Skatenight richtet sich an alle, die sicher auf Rollen stehen können. Es wird dringend empfohlen, einen Helm zu tragen. Jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten. Alle Termine der Skatenight findet man im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de.