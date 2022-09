Damit es für alle passt, fährt die Skatenight in zwei Runden. Jede Runde ist etwa elf Kilometer lang. Pause ist im Skatestadion der ausrichtenden Rhein-Neckar-Skater (An der Radrennbahn 16, Nähe Haltestelle Hochuferstraße). Wer es nicht bis 19.30 Uhr an den Wasserturm geschafft hat, kann gegen 20.30 Uhr hier einsteigen.

Sollten zwischendrin die Skates oder die Muskeln schlapp machen, fährt ein Bus mit, in den die Teilnehmer jederzeit einsteigen können. Die Skatenight richtet sich an alle, die sicher auf Rollen stehen können. Es wird dringend empfohlen, einen Helm zu tragen. Diesen kann man sich am Startpunkt kostenlos leihen. Da es gegen Ende der Tour schon dunkel sein wird, sollten Teilnehmer Leuchten oder Blinkies mit dabei haben.

Käfertal-Strecke

Gefahren wird die Käfertal-Strecke – als eine der Routen, die trotz der vielen Baustellen in Mannheim noch gut skatebar ist. Diese führt erst um den Unteren Luisenpark, dann auf der anderen Neckarseite am Aubuckel entlang nach Käfertal und dann zum Skatestadion. In der zweiten Runde geht es dann durch die Neckarstadt und über die Jungbuschbrücke zurück zum Wasserturm.

Die Skatenight findet statt, wenn die Straßen zur Startzeit trocken sind. Grundsätzlich gilt: Jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen gern mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten. Eine Woche später, am 14. September, startet die Skatenight in Ludwigshafen, ebenfalls um 19.30 Uhr, am Berliner Platz, am 21. September ist dann Saisonfinale in Mannheim.

Noch Fragen?



Die Termine der Skatenight finden sich auf der Homepage (www.skatenight-mannheim.de) oder auf Facebook. Weitere Infos auch unter www.rhein-neckar-skater.de/skatenights.