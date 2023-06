Rollvergnügen auch außerhalb der Stadtgrenzen: Das ist das Motto der nächsten Skatenight am Mittwoch, 21. Juni, die in den Rhein-Pfalz-Kreis und zurück führt. Ab 19.30 Uhr startet der Tross vom Hauptbahnhof. Danach dürfen sich die Skater dem Veranstalter zufolge über eine besondere Strecke freuen. Es geht über Land nach Altrip. „Mit wunderschönen Eindrücken der Pfalz sind dann auch die Überlandstraßen kurz für Inlineskates, Quads und Skateboards reserviert“, heißt es in der Ankündigung. Bei der – wie immer – von Musikbeats begleiteten 28-Kilometer-Tour gibt es diesmal nicht wie gewohnt die Möglichkeit, nach der Hälfte auszusteigen. Weniger geübte Skater können aber an der Endhaltestelle der Linie 6 in Rheingönnheim Schluss machen.

Weitere sieben Touren geplant

Sollte es ein Gewitter geben, findet sich auf der Homepage der Skatenight (www.rhein-neckar-skater.de/skatenights) spätestens um 17 Uhr eine definitive Aussage, ob die Skatenight stattfinden kann oder nicht. Wichtig für ein sicheres Rollen ist, dass die Straßen trocken sind. Das sei bei den aktuellen Temperaturen auch dann der Fall, wenn es etwa am Nachmittag einmal geregnet habe. Unter www.skatenight-ludwigshafen.de finden sich auch weitere Termine. Inklusive dem aktuellen Termin sind noch sieben weitere Skatenights geplant.