Der Termin für die zweite Seniorendisco in diesem Jahr steht: Am Sonntag, 13. Oktober, öffnen Mike Gebhardt und sein Team im Musikpark am Berliner Platz in der Innenstadt erneut die Türen zu den Tanzflächen, wie Birgitta Scheib vom Seniorenrat der Stadt informiert. „Mittlerweile können wir auch viele Gäste aus anderen Gemeinden, sogar Städten bei uns begrüßen. Sage einer: Ludwigshafen ist keine Reise wert“, so Scheib. Die Teams des Seniorenrats, der Fachstelle Älter werden und des Musikparks laden über 55-Jährige unter dem Motto „Let’s dance“ von 15 bis 18 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) ein. Der Eintritt beträgt vier Euro. Bedingt durch die Bauarbeiten auf der Rückseite des Gebäudes sei der Fahrstuhl leider nicht nutzbar, bedauert Scheib. Die letzte Seniorendisco fand Mitte März mit rund 500 Gästen statt.