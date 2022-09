Die Bewegte Mittagspause ist aus den Sommerferien zurück. Ab 15. September heißt es wieder an fünf aufeinanderfolgenden Donnerstagen, 12.15 Uhr: „Raus aus dem Büro, Jackett aus und gemeinsam sporteln!“ Die Freifläche zwischen dem Lokal Tialini und der Rhein-Galerie verwandelt sich dabei in eine Bewegungsarena. Die Bewegte Mittagspause, veranstaltet vom Ludwigshafener Sportverband in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und unterstützt von der BKK Pfalz sowie der Rhein-Galerie, verspricht Energie für Körper und Geist. Ob Zumba, Fitness- oder sanftes Cardio-Training, die fünf Übungseinheiten sollen Abwechslung und Spaß im Joballtag bieten.

Teilnahme kostenfrei

Das Arbeitsleben ist meist geprägt von langem Sitzen und wenig Bewegung. Die Folgen sind weitreichend bekannt: Chronische Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Muskel-Skeletterkrankungen. Niederschwellig und ohne den zusätzlichen Besuch eines Fitnessstudios kann quasi „nebenbei“ in der Mittagspause etwas für die Gesundheit getan werden. Die Bewegten Mittagspausen werden von der ADTV Tanzschule Weile, von Anna Pec-Schmitt (Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis) und Saskia Helfenfinger-Jeck (Bewegungsmanagerin für Ludwigshafen) gestaltet. Die Teilnahme ist kostenfrei und in Alltagskleidung möglich. Als besonderes Bonbon werden unter allen Teilnehmern, die bei mindestens vier von fünf Veranstaltungen mitsporteln, drei 25 Euro-Einkaufsgutscheine für die Rhein-Galerie verlost. Mehr Infos im Netz: www.land-in-bewegung.rlp.de.