Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Donnerstag, 15. September, 13 bis 15 Uhr, eine Bürgersprechstunde in ihrem Büro, Jaegerstraße 1, vierter Stock, an. Bürger, die ein Anliegen haben und dies direkt mit der OB besprechen möchten, werden gebeten, sich vorab bei der Bürgerberatung anzumelden. Ansprechpartner sind Lydia Ruppel, Telefon 0621 504-3079, E-Mail an lydia.ruppel@ludwigshafen.de und Christian, Sieber, 0621 504-3031,christian.sieber@ludwigshafen.de. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass die Zahl der Anmeldungen begrenzt ist. Daher würden in Kürze weitere Bürgersprechstunden angeboten.