„Von Mythen und Medien – Wie Verschwörungsglaube und Antisemitismus uns alle bedrohen“ – so ist ein Vortrag betitelt am Montag, 5. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr, im Heinrich-Pesch-Haus (HPH)/Katholische Akademie Rhein-Neckar in der Frankenthaler Straße 229.

Die Feindschaft gegenüber Juden gehöre seit der Antike zur Geschichte Europas. Juden würden immer wieder als bedrohliche Verschwörer gedeutet, die den Rest der Menschen ins Unglück stürzen wollten, heißt es in der Ankündigung. Referent Michael Blume beschreibt, wie diese antisemitischen Bedrohungsszenarien durch das Aufkommen von Medien wie Buchdruck, Radio, Film und Internet immer wieder verbreitet wurden und wie sie auch im Zeitalter von Social Media wirksam bleiben.

Blogger, Autor und Dozent

Der Antisemitismus richte sich dabei nicht nur gegen Juden, sondern greife häufig auch die gesamte demokratische Gesellschaft und ihre Vertreter an. Deshalb bedürfe es auch einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, sich gegen die erstarkenden Verschwörungsmythen zu stemmen.

Michael Blume ist Religionswissenschaftler, Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus, Dozent für Medienethik, Blogger sowie Autor zahlreicher Bücher. Eine Spende ist erwünscht. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit der Pater Rupert Mayer-Gilde statt.

Laut HPH soll es im Herbst und Winter auch wieder ein Reihe zu Bibel und Koran geben. Erster Termin ist am Dienstag, 10. November, 19 Uhr.