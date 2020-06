Der Energieversorger MVV hat vor dem Landgericht Mannheim eine einstweilige Verfügung gegen ihren Konkurrenten Vattenfall erwirkt. Wie die MVV in einer Pressemitteilung schreibt, gehe man damit gegen Wettbewerbsverstöße auf dem Energiemarkt vor. Es gehe „um unzulässige Aussagen“ bei Haustürgeschäften. In dem jetzt gerügten Fall habe ein Werber mit der Behauptung von Preissenkungen die MVV-Kundendaten des Verbrauchers abgefragt, um sie für einen Vertragswechsel zu verwenden, ohne dies offenzulegen. Laut MVV ist es nicht zulässig, Verbraucher an der Haus- oder Wohnungstür anzusprechen, ohne zu Beginn mitzuteilen, welchen Zweck der Besuch hat und für welches Unternehmen der Werber tätig ist. Es ist nicht das erste Mal, dass MVV auf diese Weise gegen Haustürgeschäfte vorgeht.