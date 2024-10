Einen Schaden von mehreren Tausend Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der am Sonntag zwischen 13.30 und 16.45 Uhr mutwillig mehrere Autos beschädigt hat, die in der Speyerer Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarau abgestellt waren. Die Polizei stellte laut Bericht Kratzspuren an fünf Fahrzeugen fest. Gesucht werden nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 83397-0 zu melden.