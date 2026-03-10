Eine Muttertagsmatinee mit dem Huub Dutch Duo wird am 10. Mai im Alten Rathaus in Schifferstadt geboten. Das Motto: „Life is fine when you’re on Wäscheline“.

Angekündigt ist Huub Dutch als „Entertainer der Extraklasse, der Bass auf einem Speiskübel spielt und selbst einer Wäscheleine einen satten Sound abzuringen weiß“. Als Sänger, Trompeter, „Wäscheleinophonist“ und „Percussion-Minimalist“ tritt der Musiker mit der Philosophie „Groove“ und dem Markenzeichen „Swing“ vor sein Publikum, heißt es in der Ankündigung. Begleitet wird Dutch von „Herrn Oettinger“. Der Pianist fungiert in dem Team zudem als Komponist, Textdichter, Sänger und „leidenschaftlicher Bühnen-Stoiker“.

Das Publikum erwartet „eine mit Sprachwitz und leidenschaftlicher Spielfreude dargebotene fulminante Show, präsentiert vom quirligen Tausendsassa Huub Dutch unter anhaltender Beobachtung des unerschütterlichen Herrn Oettinger“, heißt es in der Mitteilung weiter: „Ein hochkarätiges Vergnügen mit toller Musik, jeder Menge Spaß und einem Speiskübel voll guter Laune.“

Die Matinee beginnt um 11 Uhr im Alten Rathaus, Obergeschoß, Marktplatz 1 in Schifferstadt. Eintrittskarten können an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten für 15 Euro pro Stück gekauft werden. Ein Glas Sekt ist im Eintrittspreis inbegriffen. Einlass ist ab 10.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl.