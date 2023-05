Am Sonntag ist Muttertag. Viele begehen diesen Tag, indem sie ihre Mutter ehren und ihren Dank zeichenhaft in einer Aufmerksamkeit zum Ausdruck bringen. Immer öfter wird diese Tradition aber auch mit einem kritischen Blick betrachtet. Nicht nur an einem Tag des Jahres sollten wir dankbar sein für das, was unsere Mutter geleistet hat. An jedem Tag des Jahres ist Muttertag.

Und noch aus einer anderen Perspektive drängen sich Fragen auf: Das Schicksal eines Festes ist häufig ein Spiegel für das sich ändernde Lebensgefühl einer Zeit. Vor Jahrzehnten wurde der Muttertag eingeführt, um den stillen, treuen Dienst der Hausfrauen und Mütter ins Bewusstsein zu bringen. Inzwischen ist Unbehagen über diesen Tag aufgekommen. Viele wollen ihr Frausein nicht nur in der Rolle der Mutter und Hausfrau leben, sondern als Partnerin mitverantwortlich sein im öffentlichen wie auch im kirchlichen Leben. Und das ist gut so. Andererseits führt dieses Ringen um Gleichberechtigung oft dazu, dass Frauen ihre Mütterlichkeit nicht mehr zulassen und leben. Aber Mütterlichkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Liebe, die zutiefst in Gott gründet, der uns wie eine Mutter und wie ein Vater ist.

Liebe Gottes vorleben

Muttertag will mehr sein als eine Feier für Frauen, denen allein wir die Zuständigkeit für Wärme und Geborgenheit zuschreiben. Muttertag will uns erinnern an mütterliche Menschen, weiblichen und männlichen Geschlechts, weil sie uns etwas von der Liebe Gottes vorleben.

Renate Kröper Foto: Privat

So kann uns der Festtag am Sonntag ermutigen, immer mehr zu einem mütterlichen Menschen zu werden. Werden wir füreinander wie eine bergende Wohnung! So kann unsere Welt ganz konkret etwas wärmer und menschlicher werden.

In diesem Sinn möchte ich morgen allen mütterlichen Menschen danken, die mein Leben durch ihre Liebe und Fürsorge immer wieder bereichern.

Renate Kröper, Gemeindereferentin in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, Ludwigshafen

Geburtsdatum: 26.02.1965