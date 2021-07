Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagabend seine Mutter mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Sohn gegen 21 Uhr in Streit mit seiner 47-jährigen Mutter. Er soll sie am Handgelenk gepackt und dann mit dem Messer gedroht haben. Eine hinzugerufene Polizeistreife drohte mit dem Einsatz eines Tasers (Stromstoßpistole), um den Mann überwältigen und fesseln zu können. Der 28-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Vorfall wurden laut Polizei keine Beteiligten verletzt