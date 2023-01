Nach dem krisengeprägten Jahr 2022 haben wir Persönlichkeiten aus der Region gefragt: Worauf freuen Sie sich im neuen Jahr – persönlich, für die Stadt, für die Gesellschaft? Was macht Ihnen Mut? Jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen.

OB Jutta Steinruck Foto: ier

„Wir haben in den vergangenen Jahren als Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung bewiesen, dass wir auch in schwierigen Situationen und nach furchtbaren Erlebnissen zusammenstehen und uns gegenseitig Halt geben können, dass Ludwigshafen für Solidarität und Mitmenschlichkeit, Toleranz und gegenseitigen Respekt steht“, sagt die Oberbürgermeisterin. Die Hoffnung und der Wunsch 60-jährigen SPD-Politikerin: „Vielleicht sind wir alle mit den Aufgaben und den Herausforderungen, die es zu bewältigen galt und gilt, ein Stück gewachsen. Das macht mir Mut und gibt mir Zuversicht.“ Auch das nun beginnende Jahr werde kein leichtes werden. „Es liegt an uns allen, das Beste daraus zu machen – ich weiß um unsere Stärken und bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.“

Unternehmer Mathias Berkel Foto: MORAY

Mathias Berkel: Das Gute sichtbar machen

„Ich freue mich immer dann, wenn das Gute sichtbarer gemacht wird und nicht immer nur das Schlechte im Vordergrund steht.“ Das sagt der Ludwigshafener Unternehmer und geschäftsführende Gesellschafter von Berkel Alkoholhandel. „In 2023 freue ich mich darüber für die Gesellschaft – damit wieder mehr Zuversicht entstehen kann. Für unsere Stadt – damit sich ihr Image verbessern kann. Und für mich persönlich – damit ich zu beidem ein kleines bisschen beitragen kann“, bilanziert der 62-Jährige.

Hochschul-Präsident Gunther Piller Foto: evo

Gunther Piller: Toller Campus

„Der Neubau des dann größten Gebäudes der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft soll im Herbst fertig werden. Sie hat dann einen tollen Campus für alle Studierenden aus den Bereichen BWL, Wirtschaftsinformatik, Gesundheits- und Sozialwesen“, sagt der Hochschul-Präsident. Darauf könne sich auch die Stadt freuen. „Auf diesem Campus zu lernen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten oder sich mit Freunden zu treffen und einfach zu entspannen, wird großartig sein“, ergänzt der 59-Jährige. Mit Blick auf die Gesellschaft sagt er: „Ich finde es sehr ermutigend, dass bei der Bewältigung der Krisen in den vergangenen Jahren das Verbindende und nicht das Trennende Überhand gewonnen hat. Ermutigend ist auch, dass das Vertrauen der Bevölkerung in Deutschland in Wissenschaft und Forschung ungebrochen hoch ist, wie aktuelle Umfragen zeigen.“ Dieses Vertrauen sei die Grundlage für die gesellschaftliche Akzeptanz von fakten- und wissensbasiertem Handeln, um beispielsweise die dringenden Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Für sich persönlich blickt der Wahl-Speyerer gespannt auf sein zweites Jahr an der Hochschule. „In meinem ersten Jahr habe ich sehr viel Engagement, eine große Aufgeschlossenheit für Neues sowie ein sehr freundschaftliches Miteinander erlebt. Ich freue mich daher sehr darauf, gemeinsam mit den Mitgliedern der Hochschulleitung, den Lehrenden, den Mitarbeitern und den Studierenden unsere Hochschule weiter zu gestalten und auf die Zukunft auszurichten.“ Dann, nach einer erfüllten Arbeitswoche, mit der Familie und dem Hund im Pfälzerwald zu wandern oder einen Sommertag in einem Lokal am Rhein ausklingen zu lassen, sei „einfach schön“, so Piller.

Kulturchef der Buga 23: Fabian Burstein Foto: Privat/Gratis

Fabian Burstein: Positive Aufregung

„Aus meiner Sicht gibt es viele Gründe, mit Zuversicht und positiver Aufregung dem Jahr 2023 entgegenzublicken“, sagt Fabian Burstein. Er ist Leiter des Kultur- und Veranstaltungsprogramms der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. „Die Festlegung, die Buga 23 zu einer Kultur-Buga zu machen, hat mir als Verantwortlichem für die künstlerische und organisatorische Umsetzung eine Once-in-a-lifetime-Aufgabe beschert, der ich mich in einem engen Schulterschluss mit der regionalen Szene stelle“, meint der 40-jährige frühere Kulturbüroleiter in Ludwigshafen. „Besonders glücklich macht mich, dass wir dabei brennende Themen des Hier und Jetzt in den Fokus rücken. Das beginnt bei Produktionen, die explizit die Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung verhandeln, und mündet in einem Bergfest, das wir gemeinsam mit Künstlern aus der ukrainischen Partnerschaft Czernowitz als großes Demokratiefest zelebrieren.“ Für ihn persönlich bedeute das neue Jahr auch eine neue Weichenstellung, erzählt der gebürtige Wiener. „Mein Vertrag als Leiter des Kultur- und Veranstaltungsprogramms der Buga 23 endet im Oktober. Dementsprechend steht eine Entscheidung für die Zeit danach an. Meine Streitschrift ,Eroberung des Elfenbeinturms’ hat außerdem einige Diskussionen ausgelöst, die mir interessante Vortrags- und Podiumseinladungen beschert haben. “

Maudacher Ortsvorsteherin: Rita Augustin-Funck Foto: aar

Rita Augustin-Funck: Raus aus dem Würgegriff

„Persönlich freue ich mich 2023 auf viele gemeinsame Stunden mit meiner Familie und langjährigen guten Freunden.“ Das sagt die Maudacher Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck. „Diese Begegnungen geben mir Halt und Kraft. Dasselbe gilt für meinen christlichen Glauben und die körperliche Arbeit im eigenen Garten“, ergänzt die 66-Jährige. „Für meine Stadt würde es mich freuen, wenn es ihr gelänge, vom Land finanziell besser ausgestattet zu werden und sich aus dem dramatischen Würgegriff der ADD zu befreien, um wieder gestalten anstatt nur noch verwalten zu können.“ Die CDU-Politikerin baut dabei auf die guten Beziehungen der OB zur Landesregierung. „Für unsere Gesellschaft freue ich mich darauf, dass wir 2023 voraussichtlich die Corona-Pandemie überwunden haben und Kontakte zwischen den Menschen wieder unbeschränkt möglich sein werden. Mut macht mir, dass ich engagierte Menschen um mich habe, die gemeinsam mit mir auch im nächsten Jahr insbesondere unseren Stadtteil weiterentwickeln, ihn lebenswert gestalten und erhalten wollen.“

Intendant des Filmfestivals: Michael Kötz. Foto: KUNZ

Michael Kötz: Die Geschichten der Anderen

„Ich freue mich darüber, dass die Menschen wieder so gern zusammenkommen, dass man offenbar wieder die Gesellschaft anderer sucht“, sagt Michael Kötz, Direktor des Filmfestivals auf der Parkinsel, und präzisiert: „Dass wir wieder ein kleines Stück zurück zum Wir kommen entgegen dieser schrecklichen Egoismen, die in den Vorjahren immer größer wurden.“ Sogar im politischen Raum würden Einzelinteressen ja oft über alles andere gesetzt. „Wenn es auch romantisch klingt: Aber volle Weihnachtsmärkte sind ein gutes Zeichen. Sie machen Mut. Man kann den Menschen vertrauen. Nämlich, dass die meisten irgendwann begreifen: Man hat als Einzelner nur in der Verbindung mit anderen ein schönes Leben“, fährt der 71-Jährige fort. Aber natürlich habe jeder auch seine eigene kleine Welt, die ihn trage. „Für mich ist das meine Familie, unser Hof auf dem Land. Aber das ist nur die eine Seite, die andere ist das Wirken in die Gesellschaft hinein. Bei meiner Frau und mir, bei unserem ganzen Team, ist das die Arbeit fürs Filmfestival.“ Trotz aller Mühen sei es eine große Freude, jährlich Gastgeber zu sein. „Wenn sich im Spätsommer auf der Parkinsel Tausende von Menschen beim Festival des deutschen Films treffen und sich mit den Mitteln des Kinos Geschichten erzählen lassen, auf diese intensive, schöne Weise zusammenkommen, dann ist das wie ein Wunschbild von Gesellschaft: Jeder ist zwar in seine eigene Geschichte verstrickt, aber hier verliert er sich doch gerne in den Geschichten der Anderen und merkt, wie alles miteinander verwoben ist. Es sind diese Erlebnisse des Wir, die wir alle brauchen. Sie sind unser wichtigstes Lebensmittel.“