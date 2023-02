Ein 27-Jähriger ist wegen des Verdachts des besonderen schweren Diebstahls und der Hehlerei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll zwischen November und Februar mehrere Fahrräder im Wert von über 3500 Euro gestohlen und zum Verkauf angeboten haben. Ins Visier der Ermittler geriet der 27-Jährige, weil er ein gestohlenes Rennrad im Wert von rund 1500 Euro auf einer Online-Kleinanzeigenplattform für 450 Euro zum Kauf angeboten haben soll. Die Eigentümerin des Rads entdeckte die Kleinanzeige und verständigte die Polizei. Die Ermittler stellten das Rad sicher und nahmen den Mann fest. Auch zwei weitere gestohlene Fahrräder wurden sichergestellt und wieder an die Eigentümer ausgehändigt. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag einer Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr. Im Anschluss wurde der Mann in ein Gefängnis eingeliefert. Ob der 27-Jährige alle sichergestellten Fahrräder gestohlen hat oder nur als Hehlerware anbot, wird noch ermittelt.